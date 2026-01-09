Tali e Quali 2026 la nuova edizione al via con Nicola Savino

Tali e Quali 2026 torna su Rai1 con Nicola Savino alla guida. La nuova edizione del varietà prevede performance di imitazione e intrattenimento, con la partecipazione di una giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Un appuntamento che conferma la formula consolidata e l’attenzione alla musica e alla spettacolarità, offrendo un momento di intrattenimento semplice e rispettoso delle tradizioni televisive italiane.

Al via su Rai1 la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà condotto da Nicola Savino, con in giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez. Talenti non ancora conosciuti alla prova del grande pubblico: debutta venerdì 9 gennaio alle 21.30 su Rai1 la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Nicola Savino, per la prima volta al timone della trasmissione. In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez, e in questa puntata, quarto giudice Carlo Conti. Il programma nasce come versione parallela di Tale e Quale Show, ma i partecipanti sono stati selezionati e verranno scelti anche per una somiglianza reale e immediata con i loro beniamini.

