San Giovanni Valdarno 87enne investito da un’auto | è grave

Un uomo di 87 anni è stato coinvolto in un incidente a San Giovanni Valdarno, in via Spartaco Lavagnini. L'anziano è stato investito da un'auto ed è attualmente in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’incidente.

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 8 gennaio 2026 – Un uomo di 87 anni è stato investito da un'auto a San Giovanni Valdarno (Arezzo) in via Spartaco Lavagnini. L'incidente si è verificato intorno alle ore 18. Sul posto sono intervenute i sanitari del 118 con l'automedica, la Misericordia di San Giovanni e la polizia municipale. L'anziano è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Siena.

