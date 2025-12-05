Milano Quartapelle Pd | Serve legge contro vendita armi da taglio ai minori

“La sicurezza non è di destra né di sinistra, è il primo dovere delle istituzioni. Pensiamo che il Comune di Milano abbia fatto moltissimo, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione: il numero degli agenti, le risorse che sono state aumentate del 30%. Pensiamo che serva da parte del governo nazionale un investimento maggiore in termini di risorse, il Comune di Milano non può fare tutto, servono anche delle regole nazionali, delle leggi nazionali”. Così la deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle, a margine della una conferenza stampa a Palazzo Marino sul tema della sicurezza a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, Quartapelle (Pd): "Serve legge contro vendita armi da taglio ai minori"

