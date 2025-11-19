Baby-gang i genitori | Sì al comitato
"Non è possibile continuare così. Abbiamo deciso di andare fino in fondo a questa vicenda, perché questo fenomeno deve terminare. Abbiamo richiesto un incontro formale al sindaco perché occorre che le istituzioni facciano davvero qualcosa per fermare bullismo, sopraffazione e violenza". A parlare sono alcuni dei genitori dei ragazzi aggrediti e rapinati domenica notte al parco della Memoria a Correggio, da un ‘branco’ di coetanei, senza nessuno logico motivo. E, addirittura, portandosi via alcuni oggetti, facendo così scattare anche l’ipotesi della rapina. In questi giorni è emerso come il caso di domenica notte non sia affatto isolato, con altri giovani e giovanissimi che di recente sono rimasti vittime di simili episodi, anche dagli effetti meno gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
