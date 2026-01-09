Sterling del Chelsea proposto al Napoli ma solo a titolo definitivo

Il Napoli manifesta interesse per Raheem Sterling, attualmente al Chelsea, valutando un possibile trasferimento a titolo definitivo. La trattativa sembra in fase preliminare, con dettagli ancora da definire tra le parti. Questa operazione potrebbe rappresentare un’opportunità per il club azzurro di rinforzare l’attacco, mantenendo un occhio attento alla fattibilità economica. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali in questo settore di mercato.

Le ultime sull'interesse del Napoli per il giocatore del Chelsea. Torna a prendere quota l'interesse del Napoli per il giocatore del Chelsea Raheem Sterling, già . Volo diretto Napoli-Premier, Manna prova il biglietto con andata Lucca e ritorno Sterling; MERCATO - Romano: Sterling proposto al Napoli, ma non è una priorità, può arrivare solo a titolo definitivo; Chiariello: Basta parlare di mercato, godetevi Conte! A Napoli è finita l'altalena di risultati; CDS - Napoli, mercato di gennaio, sullo sfondo ritorna l'obiettivo estivo Sterling, i dettagli.

Romano: "Sterling offerto a Napoli a titolo definitivo. Ingaggio inimmaginabile" - Raheem Sterling apre ad un trasferimento all'estero, ma non sarebbe facile prenderlo. msn.com

Sterling non può andare in prestito al Napoli e non è una priorità degli azzurri, per costi e scelta tecnica - Raheem Sterling è stato riaccostato al Napoli, ma non potrebbe arrivare in prestito in Italia. ilnapolista.it

Sterling non può andare in prestito al Napoli e non è una priorità degli azzurri, per costi e scelta tecnica Fabrizio Romano: «Il Chelsea ha finito gli slot per i prestiti internazionali. Il giocatore è stato proposto nuovamente al Napoli, ma dovrebbe essere un trasfe - facebook.com facebook

According to Il Corriere dello Sport, Napoli have resumed their interest in Chelsea winger Raheem Sterling. via @footballitalia x.com

