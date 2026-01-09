Sterling del Chelsea proposto al Napoli ma solo a titolo definitivo

Il Napoli manifesta interesse per Raheem Sterling, attualmente al Chelsea, valutando un possibile trasferimento a titolo definitivo. La trattativa sembra in fase preliminare, con dettagli ancora da definire tra le parti. Questa operazione potrebbe rappresentare un’opportunità per il club azzurro di rinforzare l’attacco, mantenendo un occhio attento alla fattibilità economica. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali in questo settore di mercato.

