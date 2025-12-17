Fiorentina Gudmundsson può andare via Ma solo a titolo definitivo

La Fiorentina si trova in una fase delicata, con un inizio di stagione difficile e risultati insoddisfacenti in campionato e in Conference League. Tra le possibili novità di mercato, si fa avanti la possibilità di un addio definitivo di Gudmundsson, aprendo nuovi scenari per il futuro del club.

Firenze, 17 dicembre 2025 – La Fiorentina è alle prese con un avvio di stagione terribile: ultimo posto in classifica in Serie A e cammino in Conference League non esaltante. In campionato la viola ha collezionato addirittura zero vittorie in 15 turni, con le prestazioni insufficienti che hanno scatenato una contestazione da parte della tifoseria. Sono tanti i giocatori e i componenti della società ad essere sul banco degli imputati: da Vanoli (che dal suo arrivo non è ancora riuscito a trasmettere la sua mentalità e le sue idee ai giocatori) ai membri della dirigenza, ma anche i calciatori stessi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

