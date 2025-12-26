Mainoo potrebbe arrivare al Napoli solo in prestito | lo stesso calciatore non vuole lasciare lo United a titolo definitivo

Nel consueto aggiornamento Youtube di Fabrizio Romano, il noto esperto ha fatto il punto sulla questione Mainoo- Napoli. Telenovela Mainoo-Napoli: il punto di Fabrizio Romano. «L’unico modo di sperare in un’operazione Kobbie Mainoo è quello legato al prestito. Non si parlerà di titolo definitivo, non si parlerà di diritti di riscatto senza le garanzie per il Manchester United di poter trattenere il giocatore. Rúben Amorim va in conferenza stampa e dice: «Kobbie Mainoo è il futuro del Manchester United», e questo significa che lo United il giocatore non vuole perderlo. Vi ho sempre parlato di prestiti e continuo a parlarvi di prestiti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

