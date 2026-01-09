Stefania Orlando accusata di fingere il furto in casa la risposta | Anche se non piango sono traumatizzata
Stefania Orlando ha condiviso su Instagram la sua esperienza dopo un furto avvenuto in casa poco dopo Capodanno. Nonostante le sue spiegazioni, alcuni utenti hanno messo in dubbio la veridicità dell’accaduto. La cantante ha risposto alle critiche affermando di essere traumatizzata, anche se non si mostra piangendo. Questa vicenda evidenzia come le testimonianze di personaggi pubblici possano suscitare opinioni contrastanti sui social media.
In alcune stories Instagram, Stefania Orlando ha raccontato che diversi utenti non credono al furto subito in casa pochi giorni dopo Capodanno. L'ex concorrente del GF Vip ha mostrato la serratura del portone e ha poi risposto: "Sono ancora traumatizzata, anche se lo racconto con il sorriso e non piangendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
