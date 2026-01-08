La volta buona Stefania Orlando | Derubata in casa mentre dormivo Sono traumatizzata

Stefania Orlando ha condiviso un episodio di rapina avvenuto nella sua abitazione durante la notte del 2 gennaio. La showgirl ha raccontato di essere stata derubata mentre dormiva in camera da letto, descrivendo l’accaduto come un’esperienza traumatica. L’intervista fornisce dettagli sulla situazione e sul suo stato emotivo, offrendo una testimonianza diretta di un evento che ha colpito profondamente la sua quotidianità.

(Adnkronos) – Stefania Orlando è stata derubata in casa di notte mentre dormiva in camera da letto. La showgirl ospite oggi a La volta buona ha raccontato il drammatico episodio che l'ha coinvolta la notte del 2 gennaio. Orlando ha spiegato di aver scoperto solo al risveglio che i ladri erano entrati in casa sua.

