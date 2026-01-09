Stava morendo La ruota della fortuna incidente dietro le quinte | anche Gerry Scotti spaventato

Durante la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna, si è verificato un imprevisto che, pur rimanendo dietro le quinte, ha coinvolto Gerry Scotti e il suo staff. Un episodio inaspettato ha messo in allerta i presenti, dimostrando come anche i momenti più tranquilli possano riservare sorprese. Ecco cosa è successo e come è stato gestito nell’atmosfera di una puntata quotidiana.

Un piccolo imprevisto, rimasto lontano dalle telecamere ma finito comunque al centro del racconto in studio, ha aperto la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda ieri sera. A riportarlo al pubblico è stato lo stesso Gerry Scotti, che nel corso dell'appuntamento dell'8 gennaio ha deciso di svelare quanto accaduto pochi istanti prima dell'inizio delle registrazioni, trasformando un momento di tensione in un episodio leggero e ironico. Il racconto ha coinvolto direttamente Silvia, la campionessa arrivata dalla puntata precedente, protagonista di un percorso brillante che le aveva già permesso di superare quota 34mila euro di vincite.

