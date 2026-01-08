la ruota della fortuna incidente dietro le quinte gerry scotti ci scherza su

Il 8 gennaio Gerry Scotti e Samira Lui tornano su TV, portando avanti la tradizione di “La Ruota della Fortuna”. La puntata si prepara ad intrattenere il pubblico con la consueta competizione, mentre dietro le quinte si svela un episodio che Scotti commenta con ironia. Un’occasione per scoprire non solo il gioco, ma anche il lato più autentico e spontaneo dei protagonisti.

Giovedì 8 gennaio Gerry Scotti e Samira Lui tornano a far breccia nel cuore dei telespettatori con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento ormai amatissimo dal pubblico che, anche in questa serata, ha confermato lo smalto ironico e giocoso di Gerry Scotti. Lo sa bene la campionessa Silvia che, dietro le quinte, è stata protagonista di un piccolo incidente subito sdrammatizzato in studio dal conduttore. “La Ruota della Fortuna”, Gerry ironizza sull’incidente della campionessa. Nuova serata, nuovo giro di Ruota per gli amanti del game show più seguito dell’access prime time. Giovedì 8 gennaio Gerry Scotti è tornato in studio con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, sulle note dei Blues Brothers. 🔗 Leggi su Dilei.it

