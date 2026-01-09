La Ruota della Fortuna Gerry Scotti e l'incidente alla campionessa dietro le quinte | Ci ha fatto preoccupare

Durante la puntata dell’8 gennaio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha condiviso un episodio che ha coinvolto una delle campionesse prima della registrazione. Il conduttore ha scherzato con lei, dicendo:

Nel corso della puntata dell'8 gennaio, il conduttore ha raccontato un piccolo inconveniente accaduto alla campionessa prima della registrazione, scherzando con lei: "Non morire qua, cerca di goderti tutto ciò che hai vinto". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: La Ruota della Fortuna, “incidente” dietro le quinte. Gerry Scotti ci scherza su Leggi anche: La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa conquista Gerry Scotti. E Samira svela un segreto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La ruota della fortuna: La Ruota del Tempo: 2580 A.C. in Egitto Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cambia il format: Novità nei premi e nel gioco, l'annuncio che spiazza; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa un importante annuncio di inizio anno: “Chissà quando finiremo”; La Ruota della Fortuna, il colpaccio di Capodanno: Gerry Scotti sfiora il 30% e riscrive la sfida degli ascolti. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l’incidente alla campionessa dietro le quinte: “Ci ha fatto preoccupare” - Nel corso della puntata dell'8 gennaio, il conduttore ha raccontato un piccolo inconveniente accaduto alla campionessa prima della registrazione, scherzando ... fanpage.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti commosso con Samira Lui: "Il regalo più bello". Befana con vincita eccezionale - L'intesa che unisce GerrY Scotti e Samira Lui è sempre più forte ed evidente anche nella puntata de La Ruota della Fortuna del 5 gennaio 2026. libero.it

La Ruota della Fortuna, incidente nel backstage: “Stava morendo”, Gerry Scotti in ansia per la campionessa - Poco prima dell'inizio della puntata dell'8 gennaio 2026 de La Ruota della Fortuna si è verificato un incidente nel backstage svelato da Gerry Scotti ... libero.it

Alla Ruota della Fortuna la Befana non è passata… tranquilli, ce l’abbiamo già in casa: alla Ruota la Befana si chiama Samira! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.