Startlist Gigante Beaver Creek 2025 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Tocca allo slalom gigante concludere il tormentato fine settimana di gare in programma a Beaver Creek. Tra numerosi cambi di programma, gli organizzatori sono stati bravi a limitare i danni con una sola gara annullata, la discesa libera che sarà poi recuperata in Val Gardena. La prima manche è prevista alle ore 18:00, la seconda inizierà alle ore 21:00. Quello odierno rappresenta il terzo appuntamento stagionale per gli specialisti dei pali largh i dopo la gara d’esordio disputata a fine ottobre in quel di Solden, successo dello svizzero Marco Odermatt, e il successo conquistato la settimana scorsa a Copper Mountain da Stefan Brennsteiner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist Gigante Beaver Creek 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

