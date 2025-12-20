La startlist del gigante maschile Alta Badia 2025 fornisce dettagli sugli atleti, orari, modalità di visione in TV e streaming, oltre ai pettorali degli italiani. Domenica 21 dicembre si svolgerà questa importante gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, offrendo un momento di grande interesse per gli appassionati e gli sportivi. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire l’evento.

Domenica 21 dicembre andrà in scena il gigante maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche sulla mitica Gran Risa (una delle piste simbolo del Circo Bianca), mentre il secondo atto sulle nevi italiane è in programma alle ore 13.30. Dopo il trittico all’insegna della velocità in Val Gardena, spazio ai due giorni riservati alle discipline tecniche sempre nel Bel Paese (lunedì ci sarà spazio per uno slalom prenatalizio). Lo svizzero Marco Odermatt partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare attento ai connazionali Loic Meillard e Thomas Tumler, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, gli austriaci Marco Schwarz e Stefan Brennsteiner, il norvegese Henrik Kristoffersen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist gigante Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi anche: Startlist Gigante Beaver Creek 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Leggi anche: Startlist gigante maschile Copper Mountain 2025: orario, tv, programma, pettorali degli italiani

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Startlist gigante Val d’Isere 2025: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani; Sci alpino, SuperG maschile: Zabystran batte Odermatt, Franzoni terzo - Zabystran: che sorpresa, che vittoria; Coppa del Mondo sci alpino Alta Badia 2025: orari, tv, streaming. Gigante sulla Gran Risa e slalom di lunedì!; Coppa del Mondo Sci Courchevel LIVE, slalom 16 dicembre 2025: start list, orari TV, italiane in gara.

Startlist gigante Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - Domenica 21 dicembre andrà in scena il gigante maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. oasport.it

Odermatt per agganciare Hirscher sulla Gran Risa, azzurri all'attacco: la startlist del leggendario gigante in Alta Badia - 30) per Marco Schwarz, il leader di Coppa del Mondo pesca il 7 appena prima di vedere ... neveitalia.it

Odermatt che gigante: trionfo in Alta Badia. Rimonta Vinatzer, è ottavo - Marco Odermatt ieri ha vinto in discesa sulla Saslong, oggi ha domato la Gran Risa con un gigante perfetto. gazzetta.it

Quando gareggia Giada D’Antonio oggi nel secondo gigante in Nor-Am: orari, tv, startlist, streaming - x.com

Il secondo gigante in Francia vinto dall'elvetico, con il marebbano e il livignasco al 2° e al 3° posto. Venerdì lo slalom di Obereggen, poi tutti a Pozza di Fassa. - facebook.com facebook