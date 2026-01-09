Stalking ad Avellino | la storia di una donna che rompe il silenzio

A Avellino, una donna decide di parlare apertamente di un’esperienza difficile: il stalking. La sua testimonianza, condivisa davanti alle telecamere, rappresenta un passo importante nel denunciare comportamenti persecutori che spesso rimangono nascosti. Questa storia mette in luce l’importanza di rompere il silenzio, offrendo un’occasione per sensibilizzare e promuovere la tutela delle vittime in città e oltre.

Avellino. Una donna davanti alla telecamera. Davanti alla sua storia. E davanti a una verità che per troppo tempo è rimasta in ombra. Un altro caso di stalking. Un altro fascicolo che si apre. E un'altra vita che si incrina, pezzo dopo pezzo, mentre un uomo — un trentenne, come tanti, come troppi.

