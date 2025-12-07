Maltrattamenti quando la vittima è l’uomo | una sentenza che rompe il silenzio

Fiumicino, 7 dicembre 2025 – È una storia che costringe a guardare oltre gli schemi tradizionali, quella che si è chiusa in questi giorni nelle aule del Tribunale di Civitavecchia. Una storia che mostra come la violenza domestica possa avere volti diversi da quelli che, troppo spesso, la nostra società dà per scontati. Qui la persona che subiva aggressioni, umiliazioni e minacce non era la moglie, ma il marito. E l’imputata, r iconosciuta responsabile dopo un lungo e complesso processo, era la donna. Una vicenda che ha imposto un percorso probatorio particolarmente articolato, fatto di testimonianze, referti medici, registrazioni audio e fotografie raccolti nell’arco di cinque anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it