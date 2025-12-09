Stalking ad Avellino | confermata la condanna per un 55enne

Avellinotoday.it | 9 dic 2025

Il Tribunale di Avellino ha emesso una condanna il 9 dicembre 2025 in un caso di stalking che ha coinvolto un uomo di 55 anni. La sentenza rappresenta un importante risultato nella lotta contro questa forma di reato, evidenziando l’attenzione delle istituzioni sulla tutela delle vittime.

Il Tribunale di Avellino ha emesso oggi, 9 dicembre 2025, una sentenza di condanna in un procedimento per stalking. Il giudice Gennaro Lezzi ha pronunciato la sentenza in pubblica udienza: l’imputato, 55 anni, difeso dall’avvocato Rosanna Iarrobino, è stato riconosciuto colpevole del reato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

