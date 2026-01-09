Si conclude la prima giornata degli Europei 2026 di speed skating a Tomaszów Mazowiecki, con risultati significativi nelle discipline in programma. Tra gli eventi disputati, Daniele Di Stefano si è classificato tra i primi dieci nei 1000 metri, mentre Zurek ha conquistato la medaglia d’oro. L’evento prosegue con diverse specialità, offrendo uno sguardo sulle performance degli atleti europei su ghiaccio.

Calato il sipario sulla prima giornata degli Europei 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio dell’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), raccontato quanto è accaduto nei 3000 metri femminili e nel team-pursuit maschile, si sono disputate anche altre due specialità. Il riferimento è ai 1000 metri uomini e al team-sprint donne. Nella prova del chilometro, il pubblico di casa ha potuto festeggiare, visto il successo di Damian?urek. Una condotta autorevole quella del polacco, unico a infrangere la barriera dell’1’09” e non andando lontano dal record della pista stabilito dal fuoriclasse americano Jordan Stolz nel 2022 (1’08?42). 🔗 Leggi su Oasport.it

Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1000 metri agli Europei 2026. Oro a Zurek

