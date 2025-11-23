Speed skating Serena Pergher in evidenza nei 500 metri a Calgary Lollobrigida e Di Stefano fuori dalla top-10 nei 1500
Calato il sipario sulla seconda giornata di gare del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating a Calgary (Canada ). Sull’anello di ghiaccio nordamericano, Serena Pergher ha mostrato segnali di vitalità nei 500 metri femminili. La giovane azzurra ha concluso al settimo posto col tempo di 37?34. Una prova convincente, non troppo lontana dal record italiano che la nostra portacolori ha stabilito nel primo appuntamento del massimo circuito a Salt Lake City (37.29). Il successo è andato alla primatista mondiale, Femke Kok, l’unica ad abbattere il muro dei 37? e imponendosi in 36?65. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Davide Ghiotto ha fatto segnare il sesto tempo nei 5.000 metri di Calgary, teatro della seconda tappa della Coppa del Mondo di speed-skating. Il trentunenne vicentino ha chiuso la prova con il crono di 6:05.79, di circa un secondo e mezzo più alto rispetto al r - facebook.com Vai su Facebook
Speed skating, Serena Pergher e Daniele Di Stefano firmano i record italiani nei 500 e 1500 metri - Calato il sipario sulla seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Salt Lake City (USA). oasport.it scrive
Pista Lunga: Daniele Di Stefano e Serena Pergher, doppio primato italiano - La seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed Skating di Pista Lunga produce due nuovi record nazionali. Lo riporta vicenzareport.it
Speed skating, l’Italia adesso preoccupa: anche a Calgary nessun podio per Lollobrigida e Ghiotto - 2026 di speed skating: al Calgary Olympic Oval dell'omonima città canadese non arrivano podi per ... Secondo oasport.it