Calato il sipario sulla seconda giornata di gare del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating a Calgary (Canada ). Sull’anello di ghiaccio nordamericano, Serena Pergher ha mostrato segnali di vitalità nei 500 metri femminili. La giovane azzurra ha concluso al settimo posto col tempo di 37?34. Una prova convincente, non troppo lontana dal record italiano che la nostra portacolori ha stabilito nel primo appuntamento del massimo circuito a Salt Lake City (37.29). Il successo è andato alla primatista mondiale, Femke Kok, l’unica ad abbattere il muro dei 37? e imponendosi in 36?65. 🔗 Leggi su Oasport.it

Speed skating, Serena Pergher in evidenza nei 500 metri a Calgary, Lollobrigida e Di Stefano fuori dalla top-10 nei 1500