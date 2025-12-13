speed skating daniele di stefano in top 10 nei 1500 metri del day 1 di hamar

La prima giornata di gare della tappa di Hamar della Coppa del Mondo di speed skating si è conclusa con Daniele Di Stefano tra i migliori dieci nei 1500 metri. L'evento si svolge sull'anello di ghiaccio dell’Olympic Hall in Norvegia, offrendo spettacolo e adrenalina agli appassionati di questa disciplina.

Andata in archivio la prima giornata di gare sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Hall di Hamar (Norvegia), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Un day-1 in cui si sono tenute la prima sessione dei 500 metri e le prove dei 1.500 metri uomini e donne. Nei 500 metri femminili Serena Pergher si è classificata al 12° posto col tempo di 38?15, nella prova in cui l’olandese Femke Kok ha confermato la propria imbattibilità, andando a stampare il nuovo record della pista norvegese di 37?05, precedendo la polacca Kaja Ziomek-Nogal (37?65) e la giapponese Yukino Yoshida (37?75). Oasport.it

