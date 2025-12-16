Due uomini sono stati arrestati a Capodimonte, Napoli, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante l'operazione, la Polizia di Stato ha sequestrato quasi 500 grammi di hashish, proseguendo nell'azione di contrasto al fenomeno dello traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona.

© Teleclubitalia.it - Napoli, arrestati due pusher a Capodimonte: sequestrati quasi 500 grammi di hashish

Due arresti per droga a Capodimonte. La Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini di 30 e 32 anni, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spaccio di droga a Napoli, arrestati due pusher

Video Spaccio di droga a Napoli, arrestati due pusher Video Spaccio di droga a Napoli, arrestati due pusher

Spaccio di droga tra Napoli e provincia, arrestati due pusher incensurati - Lo spaccio di droga da parte di insospettabili incensurati nel mirino dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che stanno tenendo sotto controllo porti e autostrade attraverso i ... msn.com