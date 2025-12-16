Napoli arrestati due pusher a Capodimonte | sequestrati quasi 500 grammi di hashish

Due uomini sono stati arrestati a Capodimonte, Napoli, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante l'operazione, la Polizia di Stato ha sequestrato quasi 500 grammi di hashish, proseguendo nell'azione di contrasto al fenomeno dello traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona.

Due arresti per droga a Capodimonte. La Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini di 30 e 32 anni, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

Spaccio di droga a Napoli, arrestati due pusher

