Un cast di star delle nuvole parlanti si unisce per narrare la storia leggendaria di Rocky Marciano nel volume evento disponibile da fine ottobre in libreria e fumetteria. Carmine Di Giandomenico e Francesco Colafella, con il contributo del disegnatore di fama mondiale Tanino Liberatore, danno vita a questo straordinario progetto che unisce due arti, la nona e quella noble, ripercorrendo le gesta Rocky Marciano, leggendario peso massimo, unico nella storia della categoria a ritirarsi imbattuto. Una delle personalità più conosciute e amate che hanno calcato i ring del suolo statunitense, adorato e osannato dal pubblico, il Bombardiere di Brockton emerge in tutta la sua potenza da queste pagine di pura arte disegnata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “SOUZIE-Q. UN RITRATTO DI ROCKY MARCIANO”