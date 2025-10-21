Sergio Bonelli Editore presenta SOUZIE-Q UN RITRATTO DI ROCKY MARCIANO
Un cast di star delle nuvole parlanti si unisce per narrare la storia leggendaria di Rocky Marciano nel volume evento disponibile da fine ottobre in libreria e fumetteria. Carmine Di Giandomenico e Francesco Colafella, con il contributo del disegnatore di fama mondiale Tanino Liberatore, danno vita a questo straordinario progetto che unisce due arti, la nona e quella noble, ripercorrendo le gesta Rocky Marciano, leggendario peso massimo, unico nella storia della categoria a ritirarsi imbattuto. Una delle personalità più conosciute e amate che hanno calcato i ring del suolo statunitense, adorato e osannato dal pubblico, il Bombardiere di Brockton emerge in tutta la sua potenza da queste pagine di pura arte disegnata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
