Sergio Bonelli Editore presenta SOUZIE-Q UN RITRATTO DI ROCKY MARCIANO

Nerdpool.it | 21 ott 2025

Un cast di star delle nuvole parlanti si unisce per narrare la storia leggendaria di  Rocky Marciano  nel volume evento disponibile da fine ottobre in libreria e fumetteria.  Carmine Di Giandomenico  e  Francesco Colafella, con il contributo del disegnatore di fama mondiale  Tanino Liberatore, danno vita a questo straordinario progetto che unisce due arti, la nona e quella  noble, ripercorrendo le gesta  Rocky Marciano, leggendario peso massimo, unico nella storia della categoria a ritirarsi imbattuto. Una delle personalità più conosciute e amate che hanno calcato i ring del suolo statunitense, adorato e osannato dal pubblico, il  Bombardiere di Brockton  emerge in tutta la sua potenza da queste pagine di pura arte disegnata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

