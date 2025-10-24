Tutti fuori presto Fuga di gas nell’asilo pieno di bambini vigili del fuoco sul posto

Momenti di paura questa mattina, venerdì 24 ottobre, nel quartiere Corvetto di Milano, dove i bambini dell’asilo nido comunale di via Osimo sono stati evacuati a causa di una fuga di gas. L’allarme è scattato poco prima delle otto, quando alcuni piccoli erano già entrati per il prescuola mentre altri stavano per raggiungere la struttura. A provocare la perdita sarebbe stato un guasto in un cantiere stradale aperto proprio di fronte all’edificio scolastico, all’altezza dell’attraversamento pedonale. L’odore di gas è stato avvertito in modo evidente da alcune educatrici e dal personale presente nella scuola, che hanno immediatamente dato l’allarme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it