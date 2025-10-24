L’allarme è scattato poco prima delle 8 di venerdì 24 ottobre, mentre alcuni bambini si trovavano già all’interno della scuola per il prescuola. Gli altri, in arrivo con i genitori, sono stati subito fermati all’ingresso. Una fuga di gas ha reso necessaria l’ evacuazione dell’asilo nido comunale. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo per evitare rischi e garantire la sicurezza dei piccoli e del personale educativo. Leggi anche: William, la decisione shock su Harry e Meghan: nessuno si aspettava tanto Milano, fuga di gas davanti a un asilo. Mattinata di tensione nel quartiere Corvetto di Milano, dove una fuga di gas ha reso necessaria l’ evacuazione dell’asilo nido comunale di via Osimo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Fuga di gas improvvisa, evacuato asilo nido: panico per i bambini