Quasi 800 incidenti stradali in un anno, più di 1000 feriti e 11 vittime. 423 sono quelli registrati dalla sola Polizia locale di Lecco. Sono i numeri che fotografano l'emergenza sicurezza sulle strade della provincia di Lecco secondo i dati ACI-ISTAT 2024. Un incidente su dieci coinvolge. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Quasi 800 incidenti in un anno in provincia di Lecco: si corre ai ripari