Quasi 800 incidenti in un anno in provincia di Lecco | si corre ai ripari

Leccotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 800 incidenti stradali in un anno, più di 1000 feriti e 11 vittime. 423 sono quelli registrati dalla sola Polizia locale di Lecco. Sono i numeri che fotografano l'emergenza sicurezza sulle strade della provincia di Lecco secondo i dati ACI-ISTAT 2024. Un incidente su dieci coinvolge. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

