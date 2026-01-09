Sorrentino su Zalone | 60 milioni? Non saprei gestire quel successo preferisco il sottotono

Paolo Sorrentino ha commentato il successo di Checco Zalone con il film Buen Camino, che ha raccolto oltre 60 milioni di euro in pochi giorni. Il regista ha dichiarato di preferire un approccio più sobrio e meno impegnato con il grande successo, sottolineando l’importanza di mantenere una certa moderazione anche in presenza di risultati straordinari. Un punto di vista che invita a riflettere sulla gestione della popolarità nel cinema italiano.

Paolo Sorrentino ha commentato il fenomeno cinematografico delle feste natalizie: il successo travolgente di Buen Camino di Checco Zalone, che ha incassato oltre 60 milioni di euro in pochi giorni riportando gli italiani in massa nelle sale. Durante la conferenza stampa di presentazione de La Grazia, il suo nuovo film in uscita il 15 gennaio in 500 cinema, il regista premio Oscar ha risposto con sarcasmo a chi gli chiedeva cosa pensasse dei numeri da capogiro del comico pugliese. “Se avrei voglia di essere Checco Zalone? Che posso dire, sono contento di come vanno i miei film, non sarei in grado di gestire un successo così ampio, mi va bene di gestire il sottotono”, ha dichiarato Sorrentino. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

