Paolo Sorrentino su Zalone | Non saprei gestire 60 milioni di incasso preferisco restare sottotono

Paolo Sorrentino, nel presentare il suo nuovo film *La Grazia*, ha commentato con modestia il successo di Zalone, affermando di preferire rimanere sottotono rispetto a incassi milionari. Durante l'incontro con la stampa, il regista napoletano ha anche parlato del Napoli e della politica, sottolineando la sua attitudine riservata e il desiderio di mantenere una posizione più discreta nel panorama cinematografico e pubblico.

Da Paolo Sorrentino a Moretti, ecco il cinema italiano 2026 - Dopo la tempesta perfetta, mediatica e al box office, di 'Buen Camino' di Zalone, il cinema italiano si affaccia timidamente al 2026 pieno di speranza con registi collaudati come Sorrentino, Muccino, ... msn.com

Natale e Capodanno con Zalone e Sorrentino, notti di cinema nei multisala The Space - Nei multisala del circuito The Space ci sarà l'opportunità di passare una mezzanotte molto particolare, al cinema, insieme al nuovo film di due personaggi molto diversi ma entrambi attesi come Checco ... comingsoon.it

Se Toni Servillo è così convincente ne La grazia di Paolo Sorrentino, se guardandolo crediamo davvero che sia il presidente della Repubblica, è merito anche degli altri attori. In teatro è una cosa che succede abbastanza spesso: chi interpreta il re è il re non s - facebook.com facebook

