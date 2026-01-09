Paolo Sorrentino su Zalone | Non saprei gestire 60 milioni di incasso preferisco restare sottotono

Paolo Sorrentino, nel presentare il suo nuovo film *La Grazia*, ha commentato con modestia il successo di Zalone, affermando di preferire rimanere sottotono rispetto a incassi milionari. Durante l'incontro con la stampa, il regista napoletano ha anche parlato del Napoli e della politica, sottolineando la sua attitudine riservata e il desiderio di mantenere una posizione più discreta nel panorama cinematografico e pubblico.

Il regista napoletano presenta La Grazia alla stampa e parla di Zalone, del Napoli e della politica: "Preferisco rimanere sottotono. La politica come vocazione latita nella classe attuale". E dice no al film su De Laurentiis: "Né ora né mai". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

