Claudio Bisio | Checco Zalone? È bravo ha incassato 60 milioni e io 30 avrei preferito il contrario

Claudio Bisio riflette sulla sua carriera e sui confronti con Checco Zalone, sottolineando i successi di entrambi. Ricorda momenti significativi, come un tour estivo con la scorta e l’esperienza di Sanremo, evidenziando le sfide e le emozioni che accompagnano il percorso di chi lavora nel mondo dello spettacolo. Un primo piano su un artista che, tra successi e riflessioni, mantiene un approccio sobrio e naturale.

«Ricordo un tour estivo in cui dovevamo girare con la scorta. E ricordo l?anno che ce la siamo giocata con Sanremo: quando arrivi a quel livello ti spaventi. Erano anni. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Claudio Bisio: «Checco Zalone? È bravo, ha incassato 60 milioni e io 30, avrei preferito il contrario» Leggi anche: Checco Zalone, la cifra monstre che ha incassato col nuovo film Leggi anche: Checco Zalone domina il box office: quanto ha incassato “Buen Camino” giorno per giorno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Checco Zalone non si ferma più: Buen Camino è già il quinto film italiano di sempre per incassi. La classifica dei più visti al cinema; 30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io». Checco Zalone incassa oltre 60 milioni, la stoccata del collega: “Più bello se li facevo io” - Claudio Bisio, in occasione dei 30 anni di Zelig, commenta con una 'frecciatina' il successo di Checco Zalone. donnaglamour.it

Claudio Bisio: «Checco Zalone? È bravo, ha incassato 60 milioni e io 30, avrei preferito il contrario» - E ricordo l’anno che ce la siamo giocata con Sanremo: quando arrivi a quel livello ti spaventi. leggo.it

30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io» - Da lunedì su Canale 5 arrivano 4 puntate condotte dalla storica coppia Bisio- msn.com

Intervista doppia ai nostri conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, come non amarli #Zelig festeggia 30 anni, da lunedì 12 gennaio su Canale 5! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.