Le indagini condotte da Polizia di Stato e Guardia di Finanza approfondiscono i rapporti tra Hamas e alcune associazioni benefiche, evidenziando possibili connessioni con ambienti di sinistra e No-Tav. Tra gli indagati figura anche la giornalista Angela Lano. L'inchiesta, ancora in evoluzione, mira a fare luce su eventuali finanziamenti illeciti e sulle reti di supporto legate all'organizzazione palestinese.

L’inchiesta di Polizia di Stato e Guardia di Finanza sui finanziamenti ad Hamas attraverso sedicenti associazioni benefiche è destinata ad allargarsi. Ci sono altri indagati a piede libero, perquisiti ieri. Tra questi, riporta La Stampa, la torinese Angela Lano, giornalista e orientalista, direttrice dell’agenzia di stampa online InfoPal.it e autrice di numerosi libri, articoli e reportage sul mondo arabo e islamico e sulla Palestina, nonché attivista pro-Pal e No Tav. L’Antiterrorismo – riferisce il quotidiano torinese – la considera vicina ad Hannoun, che periodicamente le avrebbe versato denaro per aggiornare la piattaforma di informazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hamas, spuntano le relazioni pericolose con sinistra e No-Tav: indagata anche la giornalista Angela Lano

