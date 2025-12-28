Finanziamenti ad Hamas | indagata Angela Lano giornalista proPal e No Tav

La giornalista Angela Lano è sotto indagine per presunti rapporti con l’imam Hannoun e per aver sostenuto attività di propaganda legate a Hamas in Italia. Le autorità stanno esaminando i suoi contatti e il suo ruolo nel promuovere contenuti associati all’organizzazione terroristica. La vicenda solleva questioni sulla libertà di informazione e sulla tutela della sicurezza pubblica in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche internazionali.

