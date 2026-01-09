Snowboard i convocati dell’Italia per Scuol 15 azzurri al via del primo PGS dell’anno
L’Italia schiera quindici atleti per la quinta tappa della Coppa del Mondo di snowboard alpino, in programma a Scuol sabato 10 gennaio. La partecipazione rappresenta un momento importante nel calendario della stagione 2025-2026, con gli atleti azzurri pronti ad affrontare questa tappa del circuito internazionale.
Saranno quindici gli atleti italiani impegnati nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino, in programma sabato 10 gennaio a Scuol. La località svizzera ospiterà il quarto gigante parallelo stagionale del circuito maggiore, che mette in palio punti preziosi in ottica Sfera di Cristallo e rappresenta soprattutto una delle ultime gare valevoli per la selezione interna di alcune squadre verso i Giochi Olimpici. Il quotato team azzurro si presenta sulle nevi dell’Engadina con ambizioni importanti per il primo appuntamento del nuovo anno, dopo aver ottenuto risultati eccezionali nella prima parte della stagione olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it
La super squadra azzurra del parallelo riparte per un grandioso 2026: sabato il PGS di Scuol, March guida la generale - Saranno quindici gli atleti italiani al via domattina della qualificazione nel gigante sulle nevi elvetiche: il veterano altoatesino guida la classifica davanti a Bormolini, ma ... neveitalia.it
