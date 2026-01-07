Canottaggio i convocati dell’Italia per il primo raduno dell’anno

Sono stati annunciati i convocati dell’Italia per il primo raduno dell’anno nel canottaggio, che segna la ripresa delle attività agonistiche nazionali. In attesa delle elezioni federali, la squadra si prepara in vista degli Europei di Varese, programmati tra luglio e agosto, e dei Mondiali di Amsterdam, che si terranno a fine agosto. Questo primo appuntamento rappresenta un passo importante per il team azzurro in vista delle competizioni internazionali.

In attesa delle elezioni a livello federale, riprende l'attività agonistica dell' Italia del canottaggio, che ospiterà gli Europei a Varese a cavallo tra luglio ed agosto, mentre i Mondiali si disputeranno ad Amsterdam a fine agosto. Gli azzurri sono stati divisi in due gruppi di lavoro, all'opera fino a domenica 18 gennaio, dal direttore tecnico Antonio Colamonici. A Piediluco sono in raduno Giovanni Abagnale (Marina Militare), Edoardo Caramaschi (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), Alice Codato (Fiamme Oro-SC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro-SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro-SC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare-RYCC Savoia), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare-SC Telimar), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Laura Meriano (Carabinieri-SC Garda Salò), Salvatore Monfrecola (Marina Militare-RYCC Savoia), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Andrea Panizza (Fiamme Gialle-SC Moto Guzzi), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle-CC Aniene), Marco Prati (Fiamme Gialle-SC Ravenna), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Gabriel Soares (Marina Militare), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Niels Torre (Carabinieri-SC Viareggio) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro).

