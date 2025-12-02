Sci alpino i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Beaver Creek | 15 azzurri negli USA
Saranno 15 gli azzurri impegnati nella tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino che si aprirà quest’oggi a Beaver Creek, negli Stati Uniti: l’abbassamento delle temperature e le nevicate hanno portato gli organizzatori a ripristinare il programma originario con due discese, un superG ed un gigante. Per le tre gare veloci (precedute da due prove cronometrate delle discese) sono stati convocati dieci azzurri, con alcuni di loro che ruoteranno tra le due discese ed il superG: chiamati Marco Abbruzzese, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Max Perathoner e Florian Schieder. 🔗 Leggi su Oasport.it
