Slittino tutti gli italiani avanzano alla gare del weekend dopo la Nations Cup di Park City
Dopo le emozionanti gare della Nations Cup di Park City, gli atleti italiani si preparano a competere nelle prossime tappe del weekend, avanzando verso la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. La competizione statunitense ha rappresentato un importante banco di prova, aprendo la strada alle sfide imminenti sulle piste internazionali.
Vanno in archivio le gare della Nations Cup della tappa di Park City (Utah, Stati Uniti) valevoli per la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Nella gara di singolo maschile il miglior tempo porta la firma di Leon Felderer in 45.068 con 256 millesimi di vantaggio su Alex Gufler, mentre è terzo il tedesco David Noessler a 353. Quarta posizione per lo statunitense Jonathan Eric Gustafson a 438, quinta per il romeno Eduard-Mihai Craciun a 458, quindi in sesta troviamo il nostro Lukas Peccei a 483. Nella prova di singolo femminile la più veloce risulta la statunitense Emily Fischnaller in 43.483 con 24 millesimi di margine sulla nostra Verena Hofer, quindi terza la canadese Embyr-Lee Susko a 104. Oasport.it
Slittino, tutti gli italiani avanzano alla gare del weekend dopo la Nations Cup di Park City - Vanno in archivio le gare della Nations Cup della tappa di Park City (Utah, Stati Uniti) valevoli per la Coppa del Mondo di slittino 2025- oasport.it
Slittino, la Nations Cup di Winterberg qualifica tutti gli italiani alle gare del weekend - La tappa di Winterberg (Germania), infatti, ha visto il consueto antipasto della ... oasport.it
Perfette per un weekend o in giornata, per tutti gli amanti della montagna e non per forza per chi sa sciare! Per andare con bob e slittino: Piani d’Artavaggio (LC): comodi da raggiungere per chi abita a Milano, c’è una pista ad hoc per bob e slittini Piani d - facebook.com facebook
Anche Grillo chiede le dimissioni della Boldrini