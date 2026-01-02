Dopo le prove della Nations Cup a Sigulda, gli atleti italiani si preparano per le gare del weekend. La tappa lettone, quarta tappa della Coppa del Mondo 2026 di slittino, ha visto le qualificazioni di diverse squadre nazionali. Ora, gli atleti italiani avanzano verso le competizioni ufficiali, pronti a confrontarsi sui tracciati lettoni e a conquistare punti importanti nel circuito mondiale.

Sono andate in archivio le prove della Nations Cup valevoli per la tappa di Sigulda (Lettonia) quarto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2026. Gli atleti italiani, come al solito, hanno staccato il pass per le gare del fine settimana senza grossi patemi. Nella prova di singolo maschile miglior tempo per il lettone Kaspars Rinks in 48.375 con un margine di vantaggio di 111 millesimi sul nostro Leon Felderer, quindi terzo l’ucraino Anton Dukach a 155. Quarto crono per lo statunitense Tucker West a 172 millesimi, quinto lo slovacco Jozef Ninis a 257. Chiude in nona posizione il nostro Alex Gufler a 447 millesimi dalla vetta, quindi 14° Lukas Peccei a 693, mentre Leon Haselrieder è 15° a 724. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, avanzano alle gare del weekend tutti gli italiani dopo le prove di Nations Cup di Sigulda

Leggi anche: Slittino, tutti gli italiani avanzano alla gare del weekend dopo la Nations Cup di Park City

Leggi anche: Slittino, la Nations Cup di Winterberg qualifica tutti gli italiani alle gare del weekend

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Slittino, avanzano alle gare del weekend tutti gli italiani dopo le prove di Nations Cup di Sigulda - Sono andate in archivio le prove della Nations Cup valevoli per la tappa di Sigulda (Lettonia) quarto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2026. oasport.it