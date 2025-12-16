Omicidio Bricca oggi la sentenza d’appello Attesa per la richiesta di ergastolo

Oggi si tiene la sentenza d’appello nel processo per l’omicidio di Thomas Bricca, il giovane di 19 anni assassinato ad Alatri (Frosinone) il 30 gennaio 2023. Le decisioni giudiziarie sono attese con grande interesse, in particolare per la possibile richiesta di ergastolo, in un caso che ha suscitato forte commozione e attenzione nella comunità.

Ore decisive per il caso dell'omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo di 19 anni ucciso ad Alatri (Frosinone) la sera del 30 gennaio 2023. È attesa per la giornata di oggi, martedì 16 dicembre 2025, la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Roma, un verdetto che potrebbe riscrivere il.

Omicidio di Thomas Bricca, la Procura generale chiede l'ergastolo per padre e e figlio - Chiesti in appello, a Roma, due ergastoli per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri il 30 gennaio del 2023. ilmessaggero.it

