Sinner e Alcaraz verso il match-esibizione a Seul | Giocheremo un buon tennis faremo divertire i tifosi

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano a disputare un match-esibizione a Seul, suscitando interesse tra appassionati e addetti ai lavori. Durante la conferenza stampa, i due talenti hanno confermato la volontà di giocare un buon tennis e di intrattenere il pubblico, sottolineando l’importanza di questa opportunità di confronto internazionale. L’evento rappresenta un’occasione unica per vedere i due top player in un contesto diverso dal consueto circuito.

Seul – Il mondo è abituato a vederli ai lati opposti del campo, ma potrebbe verificarsi l’ipotesi di un doppio con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dallo stesso lato della rete: se ne è parlato durante la conferenza stampa congiunta a Seul in vista del match esibizione dei due top del tennis mondiale (leggi qui). “Facciamo così tanti tornei, è difficile giocare anche il doppio. Ma probabilmente da Seul potremmo farlo almeno una volta”, ha detto Alcaraz. Seguito da Sinner: “non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe bello essere dallo stesso lato del campo. Quest’anno o il prossimo, perché no”. Sinner: “Match a Seul con Alcaraz non influenzerà Australian Open”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

