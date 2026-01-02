Il 12 gennaio 2026 segna l'inizio ufficiale degli Australian Open, ma il tennis internazionale si apre con un match di esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul, previsto il 10 gennaio. Un'occasione per assistere a un confronto tra due tra i più promettenti campioni del circuito, con dettagli su data, orario e modalità di visione in tv disponibili per gli appassionati.

Anno nuovo, solita sfida. Il 2026 di tennis ricomincia il 12 gennaio con gli Australian Open, ma due giorni prima ci sarà un altro – l’ennesimo – Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner. Una sfida a cui ormai bisogna abituarsi. Anche se questa volta si tratta di un’esibizione, in programma a Seul, in Corea del Sud, il 10 gennaio, annunciata già negli scorsi mesi sui social da entrambi. L’evento è lo Hyundai Card Super Match, evento sponsorizzato in cui negli anni si sono sfidati campioni di diversi sport. Nel tennis – tra i precedenti più illustri – c’è un Federer-Sampras del 2007. Una partita di puro spettacolo ed esibizione, sì, ma che servirà a entrambi per testare le condizioni fisiche dopo un 2025 abbastanza movimentato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner sfida Alcaraz a Seul: il 2026 dei due campioni del tennis comincia con un match d’esibizione | Data, orario e dove vederlo in tv

Leggi anche: Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming; Esibizione Sinner-Alcaraz a Seul, biglietti in vendita a prezzi folli: le cifre; Alcaraz prepara così la prima sfida a Sinner: ecco le prossime mosse del numero uno al mondo; Jannik Sinner, Laila Hasanovic lo imita in campo. E scoppia l’ultima polemica.

Sinner-Alcaraz, l'esibizione di Seul LIVE su Sky Sport - La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si affronteranno per la prima volta del 2026 in un match di esibizione a Seul, sarà in diretta sabato 10 gennaio alle 8 del mattino su Sky Sport Uno, ... sport.sky.it