Sinner-Alcaraz a Seul attesa per il match-esibizione | orario e dove vederlo

Il match tra Sinner e Alcaraz a Seul rappresenta un’occasione per ammirare due talenti del tennis internazionale in un incontro esibizione. Pur senza l’agonismo di una competizione ufficiale, si tratta di un evento da seguire con interesse. Di seguito, orario e modalità per vedere il confronto tra i due campioni.

Jannik Sinner torna in campo. Non ci sarà il vibrante pathos dell’agonismo, né un titolo da conquistare se non a fine match incassare un bell’assegno da circa due milioni di euro a testa. Eppure, conoscendone la sana rivalità, non sarà affatto facile derubricare come amichevole un qualsiasi confronto sul campo tra i due dioscuri del tennis attuale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per loro, fedeli alla loro indole competitiva, la voglia di superarsi non mancherà di certo a Seul, dove sabato 10 gennaio alle 8 italiane, saranno impegnati per una sfida esibizione stellare che a qualcuno, percepita come un evento elitario e separato dai tifosi comuni, ha fatto storcere il naso perché troppo commerciale e costosa, nonostante la qualità del gioco che potranno esprimere le due stelle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

