Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in Corea del Sud ha riacceso l’interesse per il tennis, offrendo uno spettacolo di alto livello. Questa esibizione ha inoltre suscitato curiosità sulla possibilità di vedere i due in coppia in futuro, magari in doppio. Un’idea che, seppur ancora da confermare, apre nuovi scenari per il loro percorso nel circuito internazionale.

Bentornato tennis. Il "Super-Match" in Corea del Sud tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner accende il 2026. L’esibizione di domani (dalle 8 italiane) é il miglior antipasto all’Australian Open (18 gennaio-1 febbraio). I numeri 1 e 2 del mondo, dominatori del 2025, si sono ritrovati per presentare la sfida che li attende sul cemento indoor della Inspire Arena di Incheon ed hanno parlato della rivalità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner-Alcaraz esibizione in Corea del Sud e pazza idea: "In futuro in doppio insieme..."

Leggi anche: Sinner e Alcaraz annunciano un’esibizione in Corea del Sud

Leggi anche: Sinner-Alcaraz, ufficiale la data dell’esibizione in Corea del Sud

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, esibizione in Corea del Sud: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis; I coreani impazziti per Sinner: il video dell'accoglienza in aeroporto tra foto, autografi e mazzi di fiori; Alcaraz è a Seul: sabato il match contro Sinner (live su Sky); Sinner-Alcaraz a Seoul: esibizione live il 10 gennaio su.

Sinner-Alcaraz, il super match in Corea in diretta TV gratis: canale, orario e streaming - Sabato 10 gennaio a Seoul la partita di esibizione tra il tennista azzurro e lo spagnolo sarà il primo faccia a faccia del 2026: dove vederla in tv e streaming ... libero.it