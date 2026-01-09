Sinner-Alcaraz esibizione in Corea del Sud e pazza idea | In futuro in doppio insieme

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in Corea del Sud ha riacceso l’interesse per il tennis, offrendo uno spettacolo di alto livello. Questa esibizione ha inoltre suscitato curiosità sulla possibilità di vedere i due in coppia in futuro, magari in doppio. Un’idea che, seppur ancora da confermare, apre nuovi scenari per il loro percorso nel circuito internazionale.

Bentornato tennis. Il "Super-Match" in Corea del Sud tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner accende il 2026. L’esibizione di domani (dalle 8 italiane) é il miglior antipasto all’Australian Open (18 gennaio-1 febbraio). I numeri 1 e 2 del mondo, dominatori del 2025, si sono ritrovati per presentare la sfida che li attende sul cemento indoor della Inspire Arena di Incheon ed hanno parlato della rivalità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

