Sinner e Alcaraz annunciano un’esibizione in Corea del Sud
Mentre sui social non si placano le polemiche per il suo rifiuto alla Coppa Davis, su cui è intervenuto per ultimo anche Bruno Vespa con un post al veleno, Jannik Sinner ha annunciato su Instagram un nuovo match di esibizione. L’altoatesino sfiderà nientemeno che il numero uno al mondo e maggior rivale nel circuito Carlos Alcaraz alla Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud, il prossimo 10 gennaio 2026, circa una settimana prima che scatti il tabellone principale degli Australian Open. La sfida tra i due dominatori del ranking Atp sarà firmata Hyundai Card, società di carte di credito che già in passato ha realizzato esibizioni con grandi protagonisti dello sport internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
La crítica ´ a Alcaraz y Sinner, de un exrival del Big-3 - facebook.com Vai su Facebook
Siete d'accordo con la provocazione di Tsonga? $EurosportTennis $Sinner $Alcaraz - X Vai su X
Sinner annuncia una nuova esibizione contro Alcaraz due giorni dopo la rinuncia alla Coppa Davis - Sinner e Alcaraz si sfideranno in Corea il 10 gennaio 2026 per lo “Hyundai Card Super Match”, una nuova esibizione a pochi giorni dagli Australian ... Segnala fanpage.it
Sinner-Alcaraz, è ufficiale: l’annuncio poco fa - Il direttore del torneo si è detto molto fiducioso. Da tennisfever.it
Sinner-Alcaraz, annuncio assurdo in queste ore: “Fa schifo” - L'annuncio riguarda Sinner e Alcaraz, ma non solo: ecco come stanno le cose ... Come scrive tennisfever.it