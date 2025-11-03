Sinner-Alcaraz ufficiale la data dell’esibizione in Corea del Sud

Nelle scorse settimane, con un post simultaneo sui rispettivi profili Instagram, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz avevano annunciato un’esibizione in Corea del Sud per l’inizio del 2026. Ora è arrivata la conferma ufficiale da parte degli organizzatori: i due dominatori del circuito Atp si sfideranno in un’amichevole il 10 gennaio all’Incheon Inspire Arena, poco fuori Seul, nell’ambito dello Hyundai Card Super Match. L’evento, in programma ad appena otto giorni dal via degli Australian Open, sarà l’occasione ideale per arrivare in forma e pronti al primo Slam dell’anno, di cui l’azzurro è bi-campione in carica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner-Alcaraz, ufficiale la data dell’esibizione in Corea del Sud

