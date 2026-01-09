Sindaco di Trieste pubblica Befana con il volto di Schlein è polemica

Il sindaco di Trieste ha pubblicato un’immagine della Befana con il volto di Elly Schlein, suscitando reazioni di dissenso. I presidenti dei gruppi parlamentari del Pd, Francesco Boccia e Chiara Braga, insieme a Nicola Zingaretti, capo delegazione dem a Bruxelles, hanno espresso la propria contrarietà. La vicenda ha acceso un dibattito sulla rappresentazione politica e il rispetto delle figure pubbliche.

