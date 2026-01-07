Il sindaco di Trieste pubblica una Befana con il volto di Schlein Funaro | Politica deve battersi contro questi stereotipi

Il sindaco di Trieste ha condiviso un’immagine della Befana con il volto di Elly Schlein, suscitando discussioni politiche. Il fotomontaggio, che la mostra vestita da Befana con accessori tradizionali, ha generato reazioni e polemiche, evidenziando l’importanza di un confronto rispettoso e libero da stereotipi. La politica, infatti, deve impegnarsi contro tali rappresentazioni che rischiano di alimentare divisioni e pregiudizi.

Un fotomontaggio finisce per alimentare la polemica politica. Elly Schlein vestita da Befana, con tanto di scopa di saggina e fazzoletto in testa. Nelle scorse ore il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza - alla guida di una coalizione di centrodestra - ha pubblicato su Facebook un post che ha suscitato polemiche. Il Pd ha denunciato il gesto come sessista e body shaming, mentre la politica italiana si interroga sul confine tra satira e offesa.

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza pubblica una Befana con il volto di Schlein: "Sessista" - Elly Schlein vestita da Befana, con tanto di scopa di saggina e fazzoletto in testa. today.it

Foto di Schlein come la Befana, bufera sul sindaco di Trieste - Pochi giorni fa interrompendo una consigliera comunale dell'opposizione aveva detto che lui non si fa "comandare da una donna". ansa.it

Tanto per ricordarci che quelli che ci governano non sono lì per caso, ma sono lì perché in tanti li votano e ancor più gli somigliano, la brutta copia di Bandecchi nonché sindaco di Trieste Roberto Dipiazza vanta tra le altre queste caratteristiche: - ha lasciato la - facebook.com facebook

Come un hater qualsiasi, invece è il sindaco di Trieste. Davvero spiace che rappresentanti delle istituzioni si esibiscano in uscite tanto penose. All’asilo infantile in confronto sono giganti del pensiero. Un po’ di serietà, di rispetto per gli avversari e di senso dell x.com

