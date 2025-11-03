Giarre il presidente del Consiglio passa all’opposizione | È venuta meno la fiducia nel sindaco

Cataniatoday.it | 3 nov 2025

“Non è una decisione dettata da astio od opportunismo. È un atto di coerenza e di responsabilità verso la città. Credo che il confronto, la trasparenza e la lealtà siano valori irrinunciabili. Quando questi vengono meno, è dovere di chi ha un ruolo istituzionale prenderne atto e agire di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

