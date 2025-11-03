Giarre il presidente del Consiglio passa all’opposizione | È venuta meno la fiducia nel sindaco
“Non è una decisione dettata da astio od opportunismo. È un atto di coerenza e di responsabilità verso la città. Credo che il confronto, la trasparenza e la lealtà siano valori irrinunciabili. Quando questi vengono meno, è dovere di chi ha un ruolo istituzionale prenderne atto e agire di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
31 Ottobre 2025: il delitto di Giarre tra cronaca, inchiesta e racconto cinematografico. Con il delitto di Giarre la storia locale si intreccia con quella nazionale e diventa una tappa della storia dei diritti. Per l'istituto "Fermi-Guttuso" l'omicidio di Giorgio e Toni, i due - facebook.com Vai su Facebook
Politica a Giarre, il presidente del Consiglio ufficializza il passaggio all’opposizione. “È venuta meno la fiducia nel sindaco” - Credo che il confronto, la trasparenza e la lealtà siano valori irrinunciabili. Scrive gazzettinonline.it
Giarre, bilancio sotto esame: convocato il Consiglio comunale per il 5 novembre. Scontro sulle tempistiche, 232 emendamenti e addio ai riferimenti in Ragioneria - Il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Barbagallo, ha ufficialmente convocato l’aula per mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 09:3 ... Lo riporta gazzettinonline.it