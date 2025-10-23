Ex presidente del consiglio comunale all' opposizione Mi sono rilassata maggioranza si dichiari di Forza Italia
Scossone politico al Comune di San Marcellino. L’ex presidente del consiglio comunale Ketty Cassandra ha ufficializzato il suo passaggio all’opposizione, protocollando nei giorni scorsi la decisione presso la segreteria comunale.Una scelta meditata, arrivata dopo settimane di riflessioni e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'amara ironia di Conte sulla presidente del Consiglio [Video] - facebook.com Vai su Facebook
Con @rosario_deluca, Presidente Consiglio nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marcello Fiori, DG @inail_gov, Valeria Vittimberga, DG @INPS_it, l'On. Chiara Tenerini, l'On. @elenabonetti ed Ester Dini, Responsabile Ufficio Studi della Fondazione - X Vai su X
Erice: intitolato a Luigi Nacci l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale - Si è svolta lunedì, presso la sede di Rigaletta del Comune di Erice, la cerimonia di scopertura della targa dedicata a Luigi Nacci, già presidente ... Segnala itacanotizie.it
L’ex presidente del consiglio comunale pratese trova lavoro a Certaldo - Prato, 9 settembre 2025 – Una porta si è chiusa con la caduta della giunta, ma un portone si è aperto con l’assunzione in Comune. Da lanazione.it
Minoranze all’attacco a Lodi: bufera sul presidente del consiglio comunale Uggè - CASO SCOTTI L’opposizione stigmatizza la mancata iscrizione all’ordine del giorno della mozione di sfiducia e chiede le sue dimissioni ... Segnala ilcittadino.it