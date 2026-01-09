Signorini parla per la prima volta di Antonio Medugno e dice delle frasi molto forti | verità ribaltata chi mente?

Dopo settimane di silenzi e accuse incrociate, Alfonso Signorini si pronuncia per la prima volta su Antonio Medugno. Con parole dirette e senza mezzi termini, il conduttore mette in discussione versioni e verità, sollevando interrogativi sulla narrazione dei fatti. In un momento di grande attenzione mediatica, la sua testimonianza rappresenta un passaggio importante per fare chiarezza sulla vicenda.

Dopo settimane di silenzi, ricostruzioni e accuse incrociate, Alfonso Signorini rompe finalmente il riserbo e affida la sua versione dei fatti agli inquirenti. Una deposizione lunga, dettagliata, nella quale il conduttore ribalta completamente il racconto di Antonio Medugno e respinge ogni addebito con parole nette. Dichiarazioni che, inevitabilmente, spostano il baricentro della vicenda e aprono una nuova fase dell'inchiesta. Alfonso Signorini stronca Antonio Medugno: parole dirette che non lasciano dubbi. Durante l'audizione al Palazzo di Giustizia di Milano, durata circa tre ore, Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente davanti ai pm, assistito dai suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello.

