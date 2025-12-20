Caso Signorini parla Antonio Medugno | Avete toccato me e la famiglia dirò la mia verità – Il video

«Avete toccato me, ma soprattutto la mia famiglia, la mia ragazza, la mia sorellina. lunedì 2212 la verità». Queste le parole affidate su Instagram di Antonio Medugno, il modello citato da Fabrizio Corona sul presunto “sistema Signorini”, dove per partecipare alla trasmissione Grande Fratello occorreva cedere alle avances del noto conduttore e giornalista. Mentre quest’ultimo ha affidato tutto ai suoi avvocati e non rilascia ulteriori dichiarazioni, Medugno parlerà lunedì 22 dicembre nel nuovo episodio di Falsissimo, il format youtube di Corona, che si concentrerà sulla seconda parte del caso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FALSISSIMO (@falsissimo. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Medugno rompe il silenzio e parla di Signorini da Corona: ‘Avete toccato la mia famiglia, ora la verità’ Leggi anche: Caso Signorini, Antonio Medugno reagisce e spiazza tutti: viene fuori una verità inaspettata Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caso Signorini, parla l'ex manager di Antonio Medugno: Al provino del GF Vip ha fatto finta di non conoscerlo; Fabrizio Corona, le accuse sul «sistema Signorini» al Gf e il modello Antonio Medugno diventato il «caso zero». Il giornalista: «Tutto in mano ai miei legali»; Corona all’attacco di Signorini: Se non cedi alle sue avance non entri al Grande fratello”; Antonio Medugno citato da Fabrizio Corona nel caso Signorini, la risposta a Notizie sui compromessi. Caso Signorini, parla Antonio Medugno: «Avete toccato me e la famiglia, dirò la mia verità» – Il video - Il modello dovrebbe dire la sua nel corso della seconda puntata del caso, che andrà in onda lunedì prossimo su Youtube ... open.online Grande Fratello, Antonio Medugno parlerà del Caso Signorini: ecco quando e cosa dirà - Dopo la bufera sul Caso Signorini e sui casting del Grande Fratello, il primo nome tirato in ballo è stato quello di Antonio Medugno. mondotv24.it

Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno sul Caso Signorini: "Ha subito violenza sessuale, molestie e abusi" - Dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona alle parole di Antonio Medugno, passando per smentite e azioni legali: tutti i fatti, le versioni e i punti ancora oscuri della vicenda che coinvolge Alfonso Sig ... movieplayer.it

Il caso Corona–Signorini è arrivato come arrivano ormai tutte le grandi questioni nazionali: tra una pubblicità di integratori e un messaggio vocale di uno che ti spiega perché “questa volta è diverso”. - facebook.com facebook

"Il caso Corona-Signorini pone una domanda che comprensibilmente crea più di un imbarazzo: se le accuse toccano il nervo scoperto del potere opaco, trasversale, che governa carriere e ambizioni, perché per l’informazione tradizionale è diventato quasi im x.com

