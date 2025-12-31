Perché non ho denunciato prima Antonio Medugno parla per la prima volta di Alfonso Signorini

Antonio Medugno affronta per la prima volta il motivo per cui non ha denunciato prima Alfonso Signorini. La vicenda, che ha coinvolto il mondo dello spettacolo e dei social, si sta ora sviluppando nel contesto di un procedimento giudiziario. In questa intervista, Medugno chiarisce i suoi punti di vista e fornisce una lettura approfondita degli eventi recenti.

La vicenda che nelle ultime settimane ha scosso il mondo dello spettacolo e dei social prende ora una piega giudiziaria. Al centro c'è Alfonso Signorini, indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione. Un passaggio che segna un cambio di scenario dopo giorni di voci, ricostruzioni mediatiche e racconti incrociati che avevano già acceso il dibattito pubblico, portando il caso fuori dai confini del gossip. Tutto nasce dalla denuncia presentata da Antonio Medugno, il modello napoletano che per primo aveva scelto di parlare con Fabrizio Corona, contribuendo a trasformare la sua esperienza in un caso mediatico di ampia risonanza.

