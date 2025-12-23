Corona esce dal Tribunale e attacca | Nel cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra
Corona esce dall'interrogatorio e attacca: "Ho fatto i nomi ai pm. In cinque giorni perquisiranno Signorini, nel suo cellulare c'è Sodoma e Gomorra". Le denunce pronte passerebbero a due, una per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
